Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 950 USD

• Xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường hiệu quả, duy trì, thực hiện tuân thủ ISO14001:2015; ISO 45001:2015.

• Hỗ trợ nhóm Dự án & Vận hành trong HSE cho hoạt động bếp ăn tập thể, Dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, Quản lý Cơ sở Tích hợp (IFM).

• Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý của HSE và của khách hàng tại tất cả các cơ sở.

• Thực hiện kiểm tra đánh giá nội bộ, theo dõi hành động khắc phục và thực hiện các cải tiến về An toàn Sức khỏe Môi trường.

• Xây dựng phát triển đào tạo An toàn Sức khỏe Môi trường (Lập kế hoạch, xây dựng phát triển nội dung tài liệu và thực hiện đào tạo

• Thực hiện /phối hợp với nhóm dự án và vận hành trong mọi cuộc điều tra sự cố/tai nạn xảy ra, tuân theo hành động khắc phục được đề xuất và đảm bảo chất lượng thực hiện.