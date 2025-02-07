Tuyển Kỹ sư môi trường Casla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,500 USD

Casla - Công ty sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam chuyên sản xuất túi siêu thị, đá thạch anh cao cấp, đang cần tuyển các vị trí liên quan đến hoạt động HSE trong nhà máy. Cụ thể như sau:

Casla

1. Vị trí Chuyên viên Tuân thủ - Compliance

Trách nhiệm chính: người đảm nhận vị trí này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động tuân thủ của nhà máy, đối ứng audit khách hàng. Công việc chính sẽ như sau:

• Kết hợp với nhà máy để đối ứng audit trách nhiệm xã hội: SA8000, BSCI, SMETA

• Đánh giá về hệ thống an ninh CTPAT

• Thực hiện các đánh giá khác theo yêu cầu

• Hỗ trợ nhà máy rà soát và kiểm soát hệ thống an toàn của nhà máy.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hệ thống chất lượng & xã hội trong công ty xuất khẩu thị trường EU và USA.

2. Vị trí Chuyên viên HSE

Trách nhiệm chính: người đảm nhận vị trí này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động HSE (ATVSLĐ) của nhà máy. Công việc chính sẽ như sau:

• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề về ATVSLĐ.

• Nhận diện rủi ro, phân tích nguyên nhân, đưa ra phương án và theo dõi đánh giá rủi ro cho NLĐ trong nhà máy.