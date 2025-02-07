Tuyển Kỹ sư môi trường Casla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,500 USD

Kỹ sư môi trường Casla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,500 USD

Casla Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Casla Group

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Casla Group

Mức lương
750 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Casla, Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 750 - 1,500 USD

Casla - Công ty sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam chuyên sản xuất túi siêu thị, đá thạch anh cao cấp, đang cần tuyển các vị trí liên quan đến hoạt động HSE trong nhà máy. Cụ thể như sau:
Casla
1. Vị trí Chuyên viên Tuân thủ - Compliance
Trách nhiệm chính: người đảm nhận vị trí này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động tuân thủ của nhà máy, đối ứng audit khách hàng. Công việc chính sẽ như sau:
• Kết hợp với nhà máy để đối ứng audit trách nhiệm xã hội: SA8000, BSCI, SMETA
• Đánh giá về hệ thống an ninh CTPAT
• Thực hiện các đánh giá khác theo yêu cầu
• Hỗ trợ nhà máy rà soát và kiểm soát hệ thống an toàn của nhà máy.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hệ thống chất lượng & xã hội trong công ty xuất khẩu thị trường EU và USA.
2. Vị trí Chuyên viên HSE
Trách nhiệm chính: người đảm nhận vị trí này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động HSE (ATVSLĐ) của nhà máy. Công việc chính sẽ như sau:
• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề về ATVSLĐ.
• Nhận diện rủi ro, phân tích nguyên nhân, đưa ra phương án và theo dõi đánh giá rủi ro cho NLĐ trong nhà máy.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Casla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Casla Group

Casla Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Casla, Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

