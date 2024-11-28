Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm hồ sơ mời thầu.

Tính toán & Thiết kế công nghệ.

Làm hồ sơ thi công, quyết toán công trình,

Hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ...

Thực hiện công việc do cấp trên giao

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành về Công nghệ môi trường.

Thành thạo phần mềm Autocad, Revit... là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...

Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết.

Hỗ trợ cơm tại văn phòng.

