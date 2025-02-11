Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

Mức lương
300 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 388 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 300 - 700 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Có kinh nghiệm sử dụng các máy hàn , cắt kim loại , các thiết bị máy móc, công cụ cơ khí tại nhà máy.
• Lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị máy móc, công cụ cơ khí tại nhà máy
• Đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
• Kiểm tra, bảo trì, thay thế các linh kiện máy móc định kỳ.
• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc lắp đặt và bảo trì các hệ thống cơ khí.
• Đảm bảo tuân thủ các quy trình an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong suốt quá trình làm việc.
• Báo cáo tình trạng máy móc và đề xuất các giải pháp cải tiến, sửa chữa nếu cần thiết.

Với Mức Lương 300 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong công việc bảo trì, sửa chữa máy móc cơ khí.
• Am hiểu về các công cụ, thiết bị cơ khí và các hệ thống máy móc.
• Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật.
• Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng làm việc theo ca (nếu yêu cầu).

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.Có thể lên tới 15 triệu theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR Dept

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

