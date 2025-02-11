Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 700 USD

Mức lương 300 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 388 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam

Kỹ sư thiết kế cơ khí

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Có kinh nghiệm sử dụng các máy hàn , cắt kim loại , các thiết bị máy móc, công cụ cơ khí tại nhà máy.

• Lắp ráp, bảo trì và sửa chữa các thiết bị máy móc, công cụ cơ khí tại nhà máy

• Đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

• Kiểm tra, bảo trì, thay thế các linh kiện máy móc định kỳ.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc lắp đặt và bảo trì các hệ thống cơ khí.

• Đảm bảo tuân thủ các quy trình an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong suốt quá trình làm việc.

• Báo cáo tình trạng máy móc và đề xuất các giải pháp cải tiến, sửa chữa nếu cần thiết.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU:

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong công việc bảo trì, sửa chữa máy móc cơ khí.

• Am hiểu về các công cụ, thiết bị cơ khí và các hệ thống máy móc.

• Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật.

• Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

• Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng làm việc theo ca (nếu yêu cầu).

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.Có thể lên tới 15 triệu theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi

