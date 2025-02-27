Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 217 Lê Duẩn,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựng 3D bằng phần mềm Revit
- Vẽ bản vẽ xây dựng
- Sử dụng phần mềm: Revit, AutoCAD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Revit từ 3 năm trở lên
- Ưu tiên có tiếng Nhật
- Năng động, chủ động trong công việc
- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Revit dự án Nhật

Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

-Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện
-Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty (1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2024, trung bình 2.93 tháng lương)
-Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
-Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên).
-Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
-Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...
-Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
-Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ARISTEEL

CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Nguyễn Qúy Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

