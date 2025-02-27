Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 217 Lê Duẩn,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựng 3D bằng phần mềm Revit

- Vẽ bản vẽ xây dựng

- Sử dụng phần mềm: Revit, AutoCAD

- Thành thạo Revit từ 3 năm trở lên

- Ưu tiên có tiếng Nhật

- Năng động, chủ động trong công việc

- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Revit dự án Nhật

-Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện

-Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty (1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2024, trung bình 2.93 tháng lương)

-Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.

-Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên).

-Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.

-Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...

-Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản

-Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam

