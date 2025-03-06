Tuyển Kỹ sư thiết kế điện WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Khảo sát, lên phương án, tư vấn thiết kế hệ thống với đối tác
Tính toán bóc tách khối lượng, phối hợp với các bộ phận để điều chỉnh hoăc giải quyết vấn đề phát sinh
Đọc bản vẽ, hiểu biết về quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện
Vẽ và thiết kế bản vẽ cho thiết bị bằng phần mềm AutoCAD.
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên học chuyên ngành Điện, điện tử, cơ điện,…
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế điện
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD
Có thể cung cấp Portfolio về các dự án từng thực hiện
Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc T2 - T6 (8:00 - 17:00)
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13
Du lịch công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
