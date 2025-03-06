Tuyển Kỹ sư thiết kế điện WACONTRE ONE MEMBER LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27E Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Kỹ sư thiết kế điện

Khảo sát, lên phương án, tư vấn thiết kế hệ thống với đối tác

Tính toán bóc tách khối lượng, phối hợp với các bộ phận để điều chỉnh hoăc giải quyết vấn đề phát sinh

Đọc bản vẽ, hiểu biết về quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện

Vẽ và thiết kế bản vẽ cho thiết bị bằng phần mềm AutoCAD.

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án.

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên học chuyên ngành Điện, điện tử, cơ điện,…

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế điện

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD

Có thể cung cấp Portfolio về các dự án từng thực hiện

Tại WACONTRE ONE MEMBER LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc T2 - T6 (8:00 - 17:00)

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Thưởng lễ/Tết, lương tháng 13

Du lịch công ty hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

