Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Tham gia công tác khảo sát hiện trạng, lên phương án thiết kế, cải tạo, sửa chữa công trình.

2. Phụ trách thiết kế: Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình tính toán, phối hợp với Kiến trúc và các bộ môn và các công việc khác liên quan đến thiết kế công trình.

3. Quản lý thiết kế kết cấu công trình. Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế của các thầu phụ kết cấu. Cập nhật các thay đổi bản vẽ thiết kế.

4. Thực hiện triển khai bản vẽ thi công xây dựng theo TCVN.

5. Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận Kiến trúc/Nội thất/Dự toán/Điện nước/Thi công trong các công tác liên quan đến kết cấu công trình.

6. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về chất lượng, các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.

7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn). Được đánh giá và điều chỉnh lương định kỳ.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định.

- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

