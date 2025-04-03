Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Khảo sát Dự án. Thực hiện công tác thiết kế, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế về xây dựng đúng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ đấu thầu và yêu cầu thực tế của Dự án;

Thực hiện, quản lý, kiểm tra bốc khối lượng Lựa chọn và đề xuất vật tư đúng yêu cầu thuật;

Quản lý và theo dõi tiến độ thiết kế;

Triển khai bản vẽ thi công;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, hoặc kỹ thuật xây dựng

Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương.

Vi tính: Thành thạo Office, Autocad, ưu tiên biết lên 3D Ưu tiên ứng viên có thể lên 3D

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 14-17 triệu;

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;

Các chế độ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin