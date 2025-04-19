Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà C.A - Vina Buidling, Số 1 Đường số 36 - Khu C, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Khảo sát hiện trường.

Thực hiện các bước thiết kế: Cơ sở, Kỹ thuật, Thi công.

Lập đề xuất kỹ thuật trong quá trình đấu thầu.

Lập bảng bốc tách khối lượng chào thầu.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Nam.

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện Mặt Trời là một lợi thế.

Nắm các tiêu chuẩn thiết kế điện, điện mặt trời ( TCVN, IEC,…).

Đọc và áp các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến công việc chuyên môn.

Kỹ thăng AutoCAD/Sketch Up/PVsyst thành thạo.

Kỹ năng viết báo cáo, thuyết minh, tính toán.

Trung thực và thẳng thắn.

Kỷ luật và Trách nhiệm.

Cầu thị, học hỏi và phát triển.

Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc mở, hòa đồng và hỗ trợ: luôn khuyến khích nhân viên đề xuất những ý tưởng, những ý kiến để cải tiến quy trình, sản phẩm và môi trường làm việc. Thưởng xứng đáng cho những ý tưởng, cải tiến mang lại lợi ích cho công ty. Ban Giám đốc và Quản lý luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến, và các phản biện của nhân viên.

Cùng xây dựng và phát triển Công ty, tham gia vào các dự án NLTT và Điện năng thông minh

Cơ chế chính sách rõ ràng, đánh giá đúng và mức thu nhập xứng đáng cho thành quả công việc

Xét tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần, xét tăng lương đột xuất nếu năng lực vượt trội;

Tháng lương thứ 13;

Được chia thưởng nếu đấu thầu dự án thành công, và khi dự án kết thúc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT).

Được hưởng các chế độ theo quy định (nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm….).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS

