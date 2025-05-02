Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 đường số 2C, KP2 Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến cải tiến hệ thống điện và thiết bị điện.
Quản lý giám sát việc thi công hệ thống điện mặt trời tại dự án.
Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai dự án điện thường xuyên với cấp trên.
Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, thay đổi thiết kế hệ thống điện mặt trời.
Đảm bảo hệ thống điện được lắp đặt, bố trí theo đúng thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và bản vẽ xây dựng mỗi khu vực.
Lưu trữ hồ sơ hệ thống điện tổng thể và hồ sơ hệ thống điện chi tiết từng khu vực.
Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho nhân viên, công nhân tại các phòng ban chuyên môn.
Thực hiện các công việc liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường 2C, khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q.7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

