Tuyển Kỹ Sư thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thực hiện giám sát kỹ thuật tại công trường Shop drawing hệ thống pccc Bóc tách khối lượng lên đề xuất vật tư Hỗ trợ làm hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu PCCC Công việc cụ thể trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/Đại học các ngành kỹ thuật: Điện, CTN, PCCC... Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo Thành thạo Autocad, excel, word, ... Có thể đi công tác theo dự án các tỉnh quanh Hà Nội/ Miền Bắc Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm, sức khỏe tốt
Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 10-18tr/tháng+thưởng Phụ cấp khi đi công trường theo quy định Công ty (ăn, ở, đi lại) Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13; Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ tại các công trình. Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ. Chế độ xét duyệt đánh giá tăng lương 1 lần/năm; Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng; Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa HH02 - Eco Laleview, số 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

