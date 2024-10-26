Tuyển Kỹ Sư thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam - Thái Nguyên - Ninh Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thực hiện giám sát kỹ thuật tại công trường Shop drawing hệ thống pccc Bóc tách khối lượng lên đề xuất vật tư Hỗ trợ làm hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu PCCC Công việc cụ thể trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/Đại học các ngành kỹ thuật: Điện, CTN, PCCC... Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo Thành thạo Autocad, excel, word, ... Có thể đi công tác theo dự án các tỉnh quanh Hà Nội/ Miền Bắc Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm, sức khỏe tốt

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 10-18tr/tháng+thưởng Phụ cấp khi đi công trường theo quy định Công ty (ăn, ở, đi lại) Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13; Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt tiến độ tại các công trình. Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ. Chế độ xét duyệt đánh giá tăng lương 1 lần/năm; Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng; Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.