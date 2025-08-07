Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần an thịnh tiến plastic làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Km số 7 Quốc lộ 1A, Hoàng Đông,, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần An Thịnh Tiến Plastic là đơn vị chuyên sản xuất tấm ốp, phào chỉ, tấm ốp hèm khóa cao cấp. Với nhà máy đặt tại Duy Tiên – Hà Nam, chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội phát triển lâu dài.

- Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh xuất khẩu theo định hướng của Ban lãnh đạo.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng tiêu dùng và đề xuất các chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Tìm kiếm, tiếp cận, đối với các khách hàng nhằm phát triển thị trường quốc tế.

- Tiến hành tư vấn, báo giá, đàm phán với khách hàng.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch (hợp đồng, vận chuyển, thanh toán...)

- Đảm bảo dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ sau bán hàng.

- Soạn thảo, đàm phán, và ký kết hợp đồng ngoại thương.

- Theo dõi tiến độ xuất hàng, chứng từ, logistics và các thủ tục hải quan liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở nên ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc ở lĩnh vực sản xuất tấm ốp, sàn, ngành nhựa.

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, phán đoán, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

+ Tiếng Anh 4 kỹ năng

+ Quản lý đội nhóm và xây dựng chiến lược kinh doanh.

+ Hiểu biết sâu về Incoterms, thanh toán quốc tế, quy trình xuất nhập khẩu.

Tại Công ty cổ phần an thịnh tiến plastic Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực + doanh số (nếu có)

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, du lịch...

- Đóng BHXH theo quy định Nhà nước

- Phép tháng, năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần an thịnh tiến plastic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.