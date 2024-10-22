Tuyển Kỹ Sư thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN Bắc Tiền Phong, Quảng Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy trình kiểm tra chất lượng của công ty. Thu thập, phân tích dữ liệu về chất lượng sản phẩm, lập báo cáo, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Tham gia vào các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về chất lượng sản phẩm cho nhân viên trong công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tiếng Trung 4 kỹ năng
-KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
-Biết sử dụng máy tính

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

1 tháng được nghỉ 1 thứ bảy và 4 chủ nhật Được tính tăng ca, phép năm theo quy định của pháp luật Ăn ca, ăn trưa miễn phí Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn. LƯƠNG THÁNG 13
1 tháng được nghỉ 1 thứ bảy và 4 chủ nhật
Được tính tăng ca, phép năm theo quy định của pháp luật
Ăn ca, ăn trưa miễn phí
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
LƯƠNG THÁNG 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 139, Đại lộ Đông Tây, KCN Visip, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

