Tuyển Kỹ Sư thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy trình kiểm tra chất lượng của công ty. Thu thập, phân tích dữ liệu về chất lượng sản phẩm, lập báo cáo, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Tham gia vào các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về chất lượng sản phẩm cho nhân viên trong công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

