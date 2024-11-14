Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: UDIC Complex, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy - Hải Phòng - Khánh Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Được đào tạo các chuyên môn dựa trên kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp (Giám sát HSE, Nhân viên QS, Kỹ sư shopdrawing Điện/CTN/HVAC, Giám sát hiện trường Điện/CTN/HVAC ...)

Tiếp nhận bản vẽ từ chủ đầu tư, kiểm tra và phản hồi các vướng mắc về các thiết kế hệ thống Điện;

Lập kế hoạch tiến độ, triển khai bản vẽ shop drawing, biện pháp thi công,;

Lựa chọn thiết bị vật tư dựa trên yêu cầu, thông số kỹ thuật, catalog mà khách hàng đã gửi;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên đúng chuyên ngành liên quan cơ điện;

Từ 6 tháng kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc tại các dự án M&E

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành;

Năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận phù hợp với kinh nghiệm.

Lộ trình đào tạo bài bản, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân;

Hỗ trợ chi phí ăn trưa & gửi xe nếu làm việc tại VP, hỗ trợ ăn ở nếu làm việc tại dự án;

Các chế độ BHXH, khám sức khoẻ, sinh nhật, hiếu hỷ,... đầy đủ;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.