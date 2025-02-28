Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VFA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa B Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau:

+ Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình điện

+ Bóc tách khối lượng, lập tiến độ và kiểm tra các bản vẽ thi công.

+ Kiểm / duyệt các báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Những công việc có liên quan khác

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành điện, hệ thống điện, kỹ thuật điện...

Có Kiến thức về: máy móc thiết bị, hệ thống điện, cơ khí, điện lạnh, tự động hóa, cơ khí chế tạo, ......

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác. Tùy vào năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, kế hoạch cá nhân,... Công ty sẽ cân nhắc bố trí vị trí phù hợp

Nắm vững kiến thức trong lĩnh vực lập dự toán, quyết toán.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, powpoint, Autocad

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác xa.

Chịu được cường độ làm việc cao, có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VFA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết,....

BHXH, BHYT các quyền lợi cơ bản khác theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện

Chế độ đào tạo theo kiến thức chuyên môn và các kỹ năng làm việc trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin