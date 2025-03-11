Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hải Âu 3B, số 32, Vinhome Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Số lượng: 03
- Thành thạo việc đọc và hiểu bản vẽ điện.
- Kỹ năng lập trình PLC vững vàng, ít nhất một dòng PLC.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 2 - 5 năm làm việc thực tế, tham gia lắp đặt và vận hành máy móc tại hiện trường.
- Mức lương hấp dẫn từ 10 - 15 triệu, cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hai Au 3B-32, KĐT Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

