Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hải Âu 3B, số 32, Vinhome Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Số lượng: 03

- Thành thạo việc đọc và hiểu bản vẽ điện.

- Kỹ năng lập trình PLC vững vàng, ít nhất một dòng PLC.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 2 - 5 năm làm việc thực tế, tham gia lắp đặt và vận hành máy móc tại hiện trường.

- Mức lương hấp dẫn từ 10 - 15 triệu, cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

