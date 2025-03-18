Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI PHÚ HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 17T2 Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn sản phẩm thiết bị đóng điện (thiết bị đóng cắt MCB, MCCB, nút ấn, đèn báo, bảo vệ hạ thế của Chint; Eaton / Moeller, thiết bị đo lường & giải pháp tự động hoá cho các khách hàng công nghiệp.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh về kỹ thuật khi có sự thay đổi về model, mác mã, đặc tính kỹ thuật.

Lắp đặt, cài đặt các thiết bị điện tại hiện trường. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sau bán hàng.

Bàn giao, nghiệm thu thiết bị, hệ thống sau lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh.

Tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu, chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Khảo sát hiện trạng các thiết bị, hệ thống điện của khách hàng sau đó lên phương án cung cấp, lắp đặt chuyển giao.

Tổ chức hội thảo, semina giới thiệu sản phẩm tới khách hàng (Công ty có bộ phận hỗ trợ kinh doanh hỗ trợ trong khâu làm báo giá, thuyết trình khi gặp đối tác và hợp tác trong các công việc triển lãm, marketing do công ty tổ chức).

Có thể đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc (có phụ cấp).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các khối Kinh tế/Kỹ thuật, ưu tiên có kiến thức chuyên ngành điện, đo lường, điều khiển, tự động hoá... hoặc khối ngành kinh tế nhưng hiểu biết về kỹ thuật đo lường, tự động hóa.

Ưu tiên ứng viên có từ từ 1-2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên đã từng đã qua vị trí yêu cầu.

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm tốt: khả năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục. Nhanh nhẹn hoạt bát trong giao tiếp

Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI PHÚ HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 10 triệu

Thưởng đánh giá năng lực theo năm

Được hưởng chế độ bảo BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13 ....theo quy định

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI PHÚ HÀ

