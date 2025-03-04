Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Vinakiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Vinakiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinakiss Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VJCO GROUP lô A10., D21, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu các dự án ngành Điện: thiết bị điện, phụ kiện đường dây cho trạm điện, đường dây 220kV, 110kV, 35kV,...thiết bị vật tư giải pháp cho nhà máy Điện, nhà máy công nghiệp.
• Phân tích, đánh giá phương án kỹ thuật và lựa chọn Nhà cung cấp/ Nhà sản xuất.
• Lập bảng giá dự toán, phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự thầu
• Nghiên cứu, cập nhật các sản phẩm, công nghệ, giải pháp mới
• Khảo sát hiện trạng dự án, đánh giá báo cáo kỹ thuật, đề xuất giải pháp.
• Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, nhà cung cấp và đối tác để tìm hiểu, đánh giá các sản phẩm và giải pháp mới.
• Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận, và BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, hệ thống điện, ĐK TĐH hoặc tương đương
• Kỹ năng phân tích, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, quản lý dự án.
• Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao, quản lý và phối hợp công việc.
• Có khả năng tìm hiểu đọc hiểu nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành.
• Hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình đấu thầu và quản lý dự án.

Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN.
• Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty.
• Thưởng lễ tết theo quy chế công ty.
• Lương thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C3 đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

