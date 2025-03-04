Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Vinakiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VJCO GROUP lô A10., D21, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu các dự án ngành Điện: thiết bị điện, phụ kiện đường dây cho trạm điện, đường dây 220kV, 110kV, 35kV,...thiết bị vật tư giải pháp cho nhà máy Điện, nhà máy công nghiệp.

• Phân tích, đánh giá phương án kỹ thuật và lựa chọn Nhà cung cấp/ Nhà sản xuất.

• Lập bảng giá dự toán, phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự thầu

• Nghiên cứu, cập nhật các sản phẩm, công nghệ, giải pháp mới

• Khảo sát hiện trạng dự án, đánh giá báo cáo kỹ thuật, đề xuất giải pháp.

• Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, nhà cung cấp và đối tác để tìm hiểu, đánh giá các sản phẩm và giải pháp mới.

• Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận, và BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, hệ thống điện, ĐK TĐH hoặc tương đương

• Kỹ năng phân tích, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, quản lý dự án.

• Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao, quản lý và phối hợp công việc.

• Có khả năng tìm hiểu đọc hiểu nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành.

• Hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình đấu thầu và quản lý dự án.

Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN.

• Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn của công ty.

• Thưởng lễ tết theo quy chế công ty.

• Lương thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinakiss Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.