Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn nhà C25, C26 ngách 28/5 phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu các dự án ngành Điện: thiết bị điện, phụ kiện đường dây cho trạm điện, đường dây 220kV, 110kV, 35kV,...thiết bị vật tư giải pháp cho nhà máy Điện, nhà máy công nghiệp.

Phân tích, đánh giá phương án kỹ thuật và lựa chọn Nhà cung cấp/ Nhà sản xuất.

Lập bảng giá dự toán, phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự thầu

Nghiên cứu, cập nhật các sản phẩm, công nghệ, giải pháp mới

Khảo sát hiện trạng dự án, đánh giá báo cáo kỹ thuật, đề xuất giải pháp.

Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, nhà cung cấp và đối tác để tìm hiểu, đánh giá các sản phẩm và giải pháp mới.

Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận, và BGĐ.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành kỹ thuật, có kinh nghiệm thi công hệ thống cơ, điện công trình

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế phục vụ công việc

Hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình đấu thầu và quản lý dự án.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Có tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, sẵn sàng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Lương & thu nhập: Thỏa thuận tùy theo năng lực

Lương thưởng, các chế độ theo quy định và chính sách của công ty và của nhà nước.

Được đóng: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h, chiều: 13h-17h, mỗi tháng làm 2 thứ bảy

