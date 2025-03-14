Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tháp A, tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Thiết kế công trình đường dây có cấp điện áp đến 220kV;

Thực hiện các công tác thỏa thuận chuyên ngành, lập báo cáo, bảo vệ hồ sơ với các đối tác theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo quản lý phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học khối các trường kỹ thuật điện phù hợp với yêu cầu công việc thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp;

Thành thạo MS Office, AutoCad, các phần mểm tính toán chuyên dụng...;

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc;

Khả năng làm việc độc lập;

Kỹ năng phối hợp cá nhân, giám sát, giải quyết vấn đề tốt, tư duy sáng tạo;

Tự đào tạo phát triển, thích ứng thay đổi;

Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh, có kiến thức về BIM.

Quyền Lợi Được Hưởng

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mức lương: Theo thỏa thuận.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Thưởng theo dự án, thưởng vào các dịp lễ tết...các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Được nghỉ thứ 7 (có thời điểm làm cả thứ 7 hoặc xen kẽ tuần làm tuần nghỉ theo thực tế công việc của Công ty), CN và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

