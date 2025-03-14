Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 tháp A, tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thiết kế công trình đường dây có cấp điện áp đến 220kV;
Thực hiện các công tác thỏa thuận chuyên ngành, lập báo cáo, bảo vệ hồ sơ với các đối tác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo quản lý phân công

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối các trường kỹ thuật điện phù hợp với yêu cầu công việc thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp;
Thành thạo MS Office, AutoCad, các phần mểm tính toán chuyên dụng...;
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc;
Khả năng làm việc độc lập;
Kỹ năng phối hợp cá nhân, giám sát, giải quyết vấn đề tốt, tư duy sáng tạo;
Tự đào tạo phát triển, thích ứng thay đổi;
Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh, có kiến thức về BIM.

Tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Thưởng theo dự án, thưởng vào các dịp lễ tết...các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được nghỉ thứ 7 (có thời điểm làm cả thứ 7 hoặc xen kẽ tuần làm tuần nghỉ theo thực tế công việc của Công ty), CN và các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Newhouse Xa La - P Phúc La - Q Hà Đông - TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

