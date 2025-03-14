Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch thi công dự án, Điều phối quản lý nhân công tại dự án.

- Triển khai thực hiện thi công

- Làm việc với các bên liên quan (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, chính quyền, cơ quan chức năng, thầu phụ, khách hàng), giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trường.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về biện pháp thi công, thiết kế, kỹ thuật thi công, chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình.

- Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện nhẹ ELV... tại công trình được giao.

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục cơ / điện ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu.

- Bóc tách khối lượng vật tư, thiết kế bản vẽ

- Kiểm tra thực hiện đầy đủ về nghiệm thu, bàn giao, quyết toán với các bên liên quan. Tổ chức công tác nghiệm thu nội bộ theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu cho Ban Giám đốc và các bên liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành điện nhẹ và các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Tiếng Anh: có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Thành thạo tin học văn phòng

- Sử dụng tốt các phần mềm Auto CAD 2D, 3D

- Có trách nhiệm và quyết liệt trong công việc

- Kỹ năng tổ chức, đàm phán, giải quyết vấn đề

- Biết bóc tách khối lượng, thiết kế bản vẽ

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý và điều phối công nhân

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, có công tác phí, phụ cấp, lương thưởng tháng 13, thưởng dự án ..vv

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ

- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, thời gian linh hoạt, không gò bó.

- Liên hoan, du lịch, team building cùng công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird

