Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 301, Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị điện, hệ thống điện.

Kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống điện.

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật điện.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Điện/Điện tử.

Có kiến thức cơ bản về điện, các thiết bị điện, an toàn điện.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000-12.000.000, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG

