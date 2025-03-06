Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Intracom số 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý giám sát thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, đúng tiến độ
- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công trước khi triển khai, duyệt bản vẽ Shop triển khai thi công;
- Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công do nhà thầu lập;
- Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào ( kiểm tra CO,CQ , lấy mẫu vật liệu ,thí nghiệm kiểm chứng...);
- Kiểm tra nghiệm thu công tác thi công hiện trường lĩnh vực chuyên môn được giao giám sát;
- Bóc tách , kiểm soát khối lượng phục vụ công tác thanh quyết toán;
- Ký các hồ sơ quản lý chất lượng( bao gồm biên bản lấy mẫu, biên bản thí nghiệm , biên bản nghiệm thu công việc xây dựng , nhật ký thi công, bản vẽ sơ họa hoàn công, bản vẽ hoàn công ...) trong lĩnh vực chuyên môn được giao giám sát;
- Kiểm tra đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ QLCL, hồ sơ hoàn công...;
- Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Hệ thống điện, Cấp thoát nước, Nhiệt lạnh, Cơ điện...
- Có kinh nghiệm từ 5 năm Giám sát thi công hiện trường các DA công trình cấp 1, cấp 2 trở lên
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công (hạng 1 hoặc hạng II).
- Có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
- Am hiểu các nghị định, thông tư quy định quản lý dự án, chất lượng công trình.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo thỏa thuận
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc.
- Làm việc lâu dài ổn định.
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, thẻ bảo hiểm sức khỏe hàng năm, chế độ ưu đãi cho CBNV khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông.
- Và những đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24 tòa nhà Intracom, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

