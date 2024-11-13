Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: TS 27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Lập trình nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền PLC
Vận hành máy móc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất
Giám sát tình trạng của tất cả hệ thống thiết bị đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định
Theo dõi và báo cáo thông số vận hành của dây chuyền
Tham gia vào việc kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị
Khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tự động hóa
Cẩn thận, tỉ mỉ, thích học hỏi, trách nhiệm và có thể làm việc độc lập
Giao tiếp ứng xử xã hội, lịch sự
Biết word, excel, power point, auto cad
Biết PLC, HMI, Servo,... là lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Cẩn thận, tỉ mỉ, thích học hỏi, trách nhiệm và có thể làm việc độc lập
Giao tiếp ứng xử xã hội, lịch sự
Biết word, excel, power point, auto cad
Biết PLC, HMI, Servo,... là lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận (8tr - 20tr)
Thời gian làm việc: làm theo ca
Công ty cung cấp đồng phục, BHLĐ trong quá trình làm việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và mọi chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty và của pháp luật
Chế độ thưởng vào các dịp lễ, Tết + thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty (Từ 1 đến 6 tháng lương
Tham gia sự kiện hàng năm (4 sự kiện/năm)
Được đào tạo thêm các kiến thức kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ tốt cho công việc
Thời gian làm việc: làm theo ca
Công ty cung cấp đồng phục, BHLĐ trong quá trình làm việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và mọi chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty và của pháp luật
Chế độ thưởng vào các dịp lễ, Tết + thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty (Từ 1 đến 6 tháng lương
Tham gia sự kiện hàng năm (4 sự kiện/năm)
Được đào tạo thêm các kiến thức kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ tốt cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI