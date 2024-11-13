Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TS 27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập trình nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền PLC
Vận hành máy móc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất
Giám sát tình trạng của tất cả hệ thống thiết bị đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định
Theo dõi và báo cáo thông số vận hành của dây chuyền
Tham gia vào việc kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị
Khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tự động hóa
Cẩn thận, tỉ mỉ, thích học hỏi, trách nhiệm và có thể làm việc độc lập
Giao tiếp ứng xử xã hội, lịch sự
Biết word, excel, power point, auto cad
Biết PLC, HMI, Servo,... là lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (8tr - 20tr)
Thời gian làm việc: làm theo ca
Công ty cung cấp đồng phục, BHLĐ trong quá trình làm việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và mọi chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty và của pháp luật
Chế độ thưởng vào các dịp lễ, Tết + thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty (Từ 1 đến 6 tháng lương
Tham gia sự kiện hàng năm (4 sự kiện/năm)
Được đào tạo thêm các kiến thức kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ tốt cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

