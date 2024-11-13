Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TS 27, KCN Tiên Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập trình nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền PLC

Vận hành máy móc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất

Giám sát tình trạng của tất cả hệ thống thiết bị đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định

Theo dõi và báo cáo thông số vận hành của dây chuyền

Tham gia vào việc kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị

Khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tự động hóa

Cẩn thận, tỉ mỉ, thích học hỏi, trách nhiệm và có thể làm việc độc lập

Giao tiếp ứng xử xã hội, lịch sự

Biết word, excel, power point, auto cad

Biết PLC, HMI, Servo,... là lợi thế

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (8tr - 20tr)

Thời gian làm việc: làm theo ca

Công ty cung cấp đồng phục, BHLĐ trong quá trình làm việc

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và mọi chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty và của pháp luật

Chế độ thưởng vào các dịp lễ, Tết + thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty (Từ 1 đến 6 tháng lương

Tham gia sự kiện hàng năm (4 sự kiện/năm)

Được đào tạo thêm các kiến thức kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ tốt cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin