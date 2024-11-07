Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Lấy mẫu, điều tra, đánh giá chất lượng nước;

Tìm giải pháp phục hồi nguồn nước;

Lập bản đồ;

Quản lý phân tích mẫu nước;

Xây dựng báo cáo tổng hợp;

Xây dựng các kế hoạch triển khai dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật môi trường, môi trường, thủy văn, địa chất, quản lý tài nguyên nước.

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Ưu tiên Nam giới và người có kinh nghiệm

Tại TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực, được tăng lương định kỳ.

Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Được tham hoạt động du lịch, dã ngoại hàng năm của đơn vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin