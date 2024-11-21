Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Manor 2 – 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Triển khai & giám sát các hạng mục thi công

Triển khai bản vẽ kỹ thuật

Bóc tách khối lượng & lập kế hoạch đề xuất vật tư

Tính khối lượng & lập hồ sơ thanh toán

Lập hồ sơ quản lý chất lượng và bản vẽ hoàn công

Giám sát công tác an toàn và vệ sinh

Các công tác khác theo phân công của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Cơ khí, Cơ Điện tử, Điện dân dụng & công nghiệp

Kinh nghiệm trực tiếp giám sát thi công là một lợi thế

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

Độ tuổi từ 25 - 30 tuổi

Kỹ năng giao tiếp tốt & giải quyết vấn đề hiệu quả

Khả năng làm việc nhóm & tư duy chăm sóc khách hàng

Tư duy cởi mở, học hỏi, dám nghĩ dám làm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực bản thân;

Chính sách đãi ngộ tốt, chế độ Bảo Hiểm sức khỏe cao cấp, có thể mở rộng cho gia đình;

Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;

Cơ hội huấn luyện, được học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn;

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, teambuilding, các hoạt động thể thao với các phục lợi theo bộ quy định của nhà nước;

Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA

