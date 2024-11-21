Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: The Manor 2 – 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai & giám sát các hạng mục thi công
Triển khai bản vẽ kỹ thuật
Bóc tách khối lượng & lập kế hoạch đề xuất vật tư
Tính khối lượng & lập hồ sơ thanh toán
Lập hồ sơ quản lý chất lượng và bản vẽ hoàn công
Giám sát công tác an toàn và vệ sinh
Các công tác khác theo phân công của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Cơ khí, Cơ Điện tử, Điện dân dụng & công nghiệp
Kinh nghiệm trực tiếp giám sát thi công là một lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Độ tuổi từ 25 - 30 tuổi
Kỹ năng giao tiếp tốt & giải quyết vấn đề hiệu quả
Khả năng làm việc nhóm & tư duy chăm sóc khách hàng
Tư duy cởi mở, học hỏi, dám nghĩ dám làm
Kinh nghiệm trực tiếp giám sát thi công là một lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
Độ tuổi từ 25 - 30 tuổi
Kỹ năng giao tiếp tốt & giải quyết vấn đề hiệu quả
Khả năng làm việc nhóm & tư duy chăm sóc khách hàng
Tư duy cởi mở, học hỏi, dám nghĩ dám làm
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực bản thân;
Chính sách đãi ngộ tốt, chế độ Bảo Hiểm sức khỏe cao cấp, có thể mở rộng cho gia đình;
Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;
Cơ hội huấn luyện, được học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn;
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, teambuilding, các hoạt động thể thao với các phục lợi theo bộ quy định của nhà nước;
Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.
Chính sách đãi ngộ tốt, chế độ Bảo Hiểm sức khỏe cao cấp, có thể mở rộng cho gia đình;
Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;
Cơ hội huấn luyện, được học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn;
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, teambuilding, các hoạt động thể thao với các phục lợi theo bộ quy định của nhà nước;
Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI