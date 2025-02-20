Tuyển Kỹ sư điện CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Lên phương án tính toán, thiết kế và triển khai hệ thống M&E cho dự án dân dụng.
• Bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
• Kiểm soát vật tư, nguyên vật liệu cho giai đoạn chuẩn bị của dự án.
• Kịp thời cập nhật, xử lý các vướng mắc về thiết kế, thi công phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
• Một số công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, hoặc các ngành các liên quan.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty về xây dựng.
• Có kiến thức về vật liệu, thiết bị điện, thiết kế hệ thống M&E.
• Biết sử dụng các phần mềm / bảng tính chuyên ngành.
• Thông thạo AutoCad, Microsoft Office.
** Phúc lợi:
• Lương thỏa thuận.
• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm.
• Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ năm.
Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
