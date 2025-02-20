Tuyển Kỹ sư điện CTCP Thiết Kế - Xây Dựng Và Đào Tạo Kiến Thiết Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

• Lên phương án tính toán, thiết kế và triển khai hệ thống M&E cho dự án dân dụng.

• Bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

• Kiểm soát vật tư, nguyên vật liệu cho giai đoạn chuẩn bị của dự án.

• Kịp thời cập nhật, xử lý các vướng mắc về thiết kế, thi công phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

• Một số công việc khác theo phân công của quản lý.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, hoặc các ngành các liên quan.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty về xây dựng.

• Có kiến thức về vật liệu, thiết bị điện, thiết kế hệ thống M&E.

• Biết sử dụng các phần mềm / bảng tính chuyên ngành.

• Thông thạo AutoCad, Microsoft Office.

** Phúc lợi:

• Lương thỏa thuận.

• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm.

• Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ năm.

** Phúc lợi:

