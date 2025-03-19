Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62

- 70 Đường B4, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra/ đánh giá chất lượng máy móc thiết bị, vật tư dự phòng của các nhà máy thuộc tập đoàn
Lập quy trình công nghệ Thiết kế/ triển khai hệ thống điện cho dây chuyền MMTB mới cho dự án

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện Công nghiệp/ Tự Động Hóa/ Cơ Điện Tử
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên có có kiến thức về hệ thống dây chuyền nhà máy gỗ
Có kinh nghiệm lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện.
Biết sử dụng phần mềm AutoCad/ PLC (đọc bản vẽ thi công đấu nối tủ điện)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-18tr
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 62-70, đường B4, Khu đô thị Sala, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

