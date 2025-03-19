Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 - 70 Đường B4, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Kiểm tra/ đánh giá chất lượng máy móc thiết bị, vật tư dự phòng của các nhà máy thuộc tập đoàn

Lập quy trình công nghệ Thiết kế/ triển khai hệ thống điện cho dây chuyền MMTB mới cho dự án

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện Công nghiệp/ Tự Động Hóa/ Cơ Điện Tử

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Ưu tiên có có kiến thức về hệ thống dây chuyền nhà máy gỗ

Có kinh nghiệm lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện.

Biết sử dụng phần mềm AutoCad/ PLC (đọc bản vẽ thi công đấu nối tủ điện)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-18tr

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

