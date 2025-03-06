Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 22 đường 53B, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Hướng dẫn vận hành và bàn giao, sửa chữa các thiết bị công ty cung cấp (máy khoan, máy xúc lật, máy hàn nhựa....)
Sửa chữa, tư vấn cho khách hàng trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố.
Trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành, nghiệm thu các thiết bị điện.
Giám sát và quản lý quá trình thi công hệ thống điện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Trình độ TC, CĐ hoặc ĐH ngành điện, cơ khí, xây dựng
Sẵn sàng đi công tác xa tại các tỉnh
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, sức khỏe tốt,
Tính tình hòa đồng, thân thiện
Cam kết làm việc lâu dài..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận, thưởng doanh thu hàng năm
Hỗ trợ cơm trưa
Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hội nhập quốc tế.
Có hội học hỏi và nâng cao trình độ, có cơ hội đào tạo ở nước ngoài.
Thời gian làm việc: 8h-17h, 2 ngày thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
