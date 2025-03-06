Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 đường 53B, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Hướng dẫn vận hành và bàn giao, sửa chữa các thiết bị công ty cung cấp (máy khoan, máy xúc lật, máy hàn nhựa....)

Sửa chữa, tư vấn cho khách hàng trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố.

Trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành, nghiệm thu các thiết bị điện.

Giám sát và quản lý quá trình thi công hệ thống điện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Trình độ TC, CĐ hoặc ĐH ngành điện, cơ khí, xây dựng

Sẵn sàng đi công tác xa tại các tỉnh

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, sức khỏe tốt,

Tính tình hòa đồng, thân thiện

Cam kết làm việc lâu dài..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận, thưởng doanh thu hàng năm

Hỗ trợ cơm trưa

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hội nhập quốc tế.

Có hội học hỏi và nâng cao trình độ, có cơ hội đào tạo ở nước ngoài.

Thời gian làm việc: 8h-17h, 2 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin