Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, Khu liền kề Công Đoàn, Đ. Thạnh Lộc 17, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Khảo sát, thiết kế, lên dự toán các hạng mục thiết bị, vật tư cho dự án điện mặt trời, điện công nghiệp;

- Điều hành triển khai các dự án EPC, công trình điện mặt trời, điện công nghiệp;

- Giám sát các công tác thi công, bảo trì, bảo dưỡng;

- Xử lý các vấn đề kỹ thuật và bảo hành liên quan...;

- Tư vấn kỹ thuật: đánh giá, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật cho Ban giám đốc, Phòng Kinh doanh và Khách hàng.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện, Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Cơ khí ...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế, bóc tách dự toán Công Trình Solar

- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm Autocad, SketchUP, PVSyst...

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thoả thuận khi phỏng vấn + KPI + Thưởng nóng => Thu nhập Upto 30 triệu

- Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc cuối năm

- Phụ cấp ăn trưa 660,000đ, điện thoại 200.000đ

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Được trang bị thiết bị máy tính đầy đủ khi làm việc

- Được đào tạo và tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng

- Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH

