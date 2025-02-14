Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Bóc tách hàng hóa, đặt hàng, báo cáo công việc,...
- Sử dụng Shopdrawing, AutoCad, ưu tiên biết Revit
- Ứng dụng office văn phòng
- Giám sát nhân sự và thầu phụ thực hiện công việc

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học trở lên các trường chuyên ngành về kỹ thuật như Điện Lạnh - Nhiệt Lạnh (Ưu tiên)
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở các doanh nghiệp tương tự hoặc ngành xây dựng (Nhà thầu, nhà sản xuất)
- Chưa có kinh nghiệm: sẽ được đào tạo, tuy nhiên chỉ nhận hồ sơ thuộc các ngành tốt nghiệp như nêu trên.
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Thành thạo Auto Cad, tin học văn phòng, thành thạo MS Word, Excel hoặc kỹ năng khác
- Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo chính sách công ty và Luật lao động
- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy định của công ty.
- Ký hợp đồng dài hạn
- Thưởng hoàn thành công việc, thưởng theo công trình thưc hiện...
- Thưởng tháng 13+ (theo tình hình hoạt động của công ty)
- Du lịch, đào tạo và và chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Lương 10 - 18 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TK15/23, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

