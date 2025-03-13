Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH HAUHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Giám sát, thi công các công trình điện cho các dự án công nghiệp và thương mại.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Làm việc với các đơn vị thi công, nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán và hồ sơ thanh toán.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường..

Trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan đến công việc khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực và có khả năng tham gia các dự án Tỉnh.

Sẵn sàng hỗ trợ các dự án khi có sự điều động.

Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh.

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h00 – 17h30)

Tại CÔNG TY TNHH HAUHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Lương tháng 13 + thưởng hằng năm.

Tham gia Team Building hằng năm.

Nghỉ phép: 12 ngày / năm

Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAUHOUSE

