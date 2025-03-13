Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH HAUHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH HAUHOUSE
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 121 Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Giám sát, thi công các công trình điện cho các dự án công nghiệp và thương mại.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.
Làm việc với các đơn vị thi công, nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và chủ đầu tư.
Bóc tách khối lượng, lập dự toán và hồ sơ thanh toán.
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường..
Trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan đến công việc khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực và có khả năng tham gia các dự án Tỉnh.
Sẵn sàng hỗ trợ các dự án khi có sự điều động.
Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh.
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h00 – 17h30)
Tại CÔNG TY TNHH HAUHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận khi phỏng vấn tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Lương tháng 13 + thưởng hằng năm.
Tham gia Team Building hằng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày / năm
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAUHOUSE
