Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8H An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi vận hành xử lí nước thải (phương pháp hóa lí và bùn vi sinh)
Theo dõi vận hành xử lí hệ thống điện, hệ thống bơm nước.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 2 năm công tác trong lĩnh vực vận hành xử lí nước thải (phương pháp hóa lí và bùn vi sinh)
Am hiểu các chỉ tiêu về nước thải.
Biết sửa chữa hệ thống điện, hệ thống bơm nước.
Yêu cầu: tác phong, chuyên cần, chịu khó, không ngại bẩn.
Sức khỏe tốt.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10tr-12tr / tháng.
Đóng BHXH đầy đủ.
Hưởng được các chế độ lương thưởng của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHỰA CHỢ LỚN
