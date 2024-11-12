Tuyển DevOps Engineer Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 42_Tòa Keangnam Lanmark 72 _ Nam Từ Liêm _ Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác vận hành hệ thống CNTT.

Đưa ra các yêu cầu xây dựng tính năng/tiện ích cho công tác hỗ trợ vận hành, tối ưu sản phẩm/chức nặng.

Giám sát cảnh báo của máy chủ dịch vụ, ứng dụng, hạ tầng, an toàn thông tin, ... có thể làm việc theo ca.

Thực hiện kiểm tra hệ thống, rà soát định kỳ theo quy trình, quy định theo hướng dẫn nhằm phát hiện các bất thường

Phát triển công cụ, triển khai áp dụng các biện pháp tích hợp giám sát, công cụ tự động hóa

Xây dựng tài liệu và đào tạo công tác hỗ trợ vận hành, tối ưu sản phẩm

Viết giải pháp, đánh giá, tự động hóa các nhiệm vụ công việc.

Triển khai, nâng cấp, mở rộng hệ thống theo yêu cầu

Phối hợp các đơn vị thực hiện theo các quy trình, công cụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin/điện tử viễn thông hoặc tương đương.

Sáng tạo, năng động, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng làm việc với các hệ điều hành Linux (Ubuntu, Centos)

Có khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu

Có kiến thức về lập trình.

Có kinh nghiệm lập trình java/python là lợi thế.

Có kiến thức về các nền tảng NoSQL, high availability (ha-proxy, keepalive,...) là 1 lợi thế

Có kiến thức về Cloud Computing là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với nginx, apache, mysql, docker, k8s,... là 1 lợi thế

Có các chứng chỉ về Linux, Oracle (CCNA, CCNP, LPIC, OCA, OCP), MariaDB, kubenates (k8s), DevOps là 1 lợi thế

Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận với người lao động

Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ công đoàn cưới hỏi, quà sinh nhật theo quy định của đơn vị

Ngày nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương theo chế độ của Tập đoàn và nhà nước quy định (bao gồm: 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 1 ngày 22/12 – thành lập QĐNDVN, 1 ngày sáng tạo).

Thời hạn tăng lương thường niên: 1 năm 1 lần (tháng 3 hằng năm)

Quà ngày thành lập Tập đoàn cho CBNV theo quy định, quà tết Nguyên Đán cho thân nhân CBNV

Thưởng Tết Nguyên Đán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.