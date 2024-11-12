Tuyển DevOps Engineer Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom
- Hà Nội: Tầng 42_Tòa Keangnam Lanmark 72 _ Nam Từ Liêm _ Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác vận hành hệ thống CNTT.
Đưa ra các yêu cầu xây dựng tính năng/tiện ích cho công tác hỗ trợ vận hành, tối ưu sản phẩm/chức nặng.
Giám sát cảnh báo của máy chủ dịch vụ, ứng dụng, hạ tầng, an toàn thông tin, ... có thể làm việc theo ca.
Thực hiện kiểm tra hệ thống, rà soát định kỳ theo quy trình, quy định theo hướng dẫn nhằm phát hiện các bất thường
Phát triển công cụ, triển khai áp dụng các biện pháp tích hợp giám sát, công cụ tự động hóa
Xây dựng tài liệu và đào tạo công tác hỗ trợ vận hành, tối ưu sản phẩm
Viết giải pháp, đánh giá, tự động hóa các nhiệm vụ công việc.
Triển khai, nâng cấp, mở rộng hệ thống theo yêu cầu
Phối hợp các đơn vị thực hiện theo các quy trình, công cụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, năng động, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao.
Có khả năng làm việc với các hệ điều hành Linux (Ubuntu, Centos)
Có khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu
Có kiến thức về lập trình.
Có kinh nghiệm lập trình java/python là lợi thế.
Có kiến thức về các nền tảng NoSQL, high availability (ha-proxy, keepalive,...) là 1 lợi thế
Có kiến thức về Cloud Computing là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với nginx, apache, mysql, docker, k8s,... là 1 lợi thế
Có các chứng chỉ về Linux, Oracle (CCNA, CCNP, LPIC, OCA, OCP), MariaDB, kubenates (k8s), DevOps là 1 lợi thế
Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ công đoàn cưới hỏi, quà sinh nhật theo quy định của đơn vị
Ngày nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương theo chế độ của Tập đoàn và nhà nước quy định (bao gồm: 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 1 ngày 22/12 – thành lập QĐNDVN, 1 ngày sáng tạo).
Thời hạn tăng lương thường niên: 1 năm 1 lần (tháng 3 hằng năm)
Quà ngày thành lập Tập đoàn cho CBNV theo quy định, quà tết Nguyên Đán cho thân nhân CBNV
Thưởng Tết Nguyên Đán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
