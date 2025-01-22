Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

− Quản lý Sự cố / Sự cố / Thay đổi / Bảo mật / SR như quy trình ITSM tiêu chuẩn

− Hệ thống máy chủ giám sát (Zabbix, Grafana hoặc Kibana, Prometheus...) Linux (Redhat, CentOS)

− Cài đặt & quản lý cấu hình các giải pháp hệ thống DB (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, NoSQL, PaceMaket, v.v.)

− Cài đặt & Phần mềm quản lý cấu hình (NGINX, Tomcat, Apache, v.v.)

− Cài đặt & cấu hình Kubernetes / Jenkins

− Giám sát hệ thống thời gian thực, phân tích nguyên nhân và xử lý sự cố trong trường hợp hệ thống bị lỗi

− Hỗ trợ sao lưu và phục hồi DATA hệ thống

− Quản lý thông tin cấu hình hệ thống và quản lý sổ tay vận hành hệ thống

− Cài đặt và cấu hình hệ thống mới

− Thiết lập, triển khai, duy trì môi trường lưu trữ & sản xuất tự động

− Duy trì và tối ưu hiệu suất hệ thống Ecosystem để mục tiêu và triển khai thành công các giải pháp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống (CentOS, Ubuntu, RedHat)

− Có kinh nghiệm về ảo hoá VMWare − Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát (Zabbix, Grafana, Prometheus, ELK,...)

− Có kinh nghiệm về vận hành Web Server (NGINX, Apache, Tomcat,...) là một lợi thế

− Có kinh nghiệm sử dụng công cụ CI/CD (Jenkins, Git,...), K8S

− Có kinh nghiệm với một trong các công cụ như: ELK, Hadoop, RSyslog

− Có kinh nghiệm sử dụng Kubernetes, Docker, Ansible, Python,...

− Có kinh nghiệm quản trị Database (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, NoSQL, PaceMaket, etc) là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức lương: Up to $1500 + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm.

Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin