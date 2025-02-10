Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Hồng Hà Tower, 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với nhóm DevOps và người quản lý DevOps cấp cao để kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống.

Thiết kế và thực hiện xây dựng, triển khai và quản lý cấu hình.

Thử nghiệm các thiết kế đã triển khai.

Xây dựng và thử nghiệm các công cụ tự động hóa để cung cấp cơ sở hạ tầng.

Xử lý triển khai Code trong tất cả các môi trường.

Theo dõi các số liệu và phát triển các hướng xử lý để cải thiện.

Quản lý các công cụ CI và CD với nhóm.

Lập tài liệu và thiết kế các quy trình khác nhau; cập nhật các quy trình hiện có.

Cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển ứng dụng.

Thực hiện theo tất cả các phương pháp và phương thức tốt nhất do công ty thiết lập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng Linux, cơ sở dữ liệu SQL (MS SQL), công cụ CI/CD, tập lệnh như JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, .NET, Scrum/Kanban/SAFe, phương pháp quy trình công việc Agile.

Cập nhật các xu hướng mới nhất trong ngành; có khả năng trình bày các xu hướng và tiềm năng một cách rõ ràng và tự tin.

Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt với tất cả các cấp quản lý.

Có khả năng đa nhiệm, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách Hybrid mỗi tuần làm việc.

Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng hiệu quả công việc (>14 months salary).

Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thưởng các dịp lễ 30/4 1/5, 2/9, sinh nhật cá nhân, Tết dương

Phụ cấp ăn trưa 800,000 VND/ tháng.

Bảo hiểm sức khỏe PVI Care cho cá nhân và người thân trong gia đình, Khám sức khỏe định kỳ.

Trợ cấp thai sản full lương.

Tham gia Chia sẻ kiến thức với OpenTalk, MiniTalk hàng tuần.

Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.

Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Cuộc thi Thể thao/Game/ CodeWar,...

Tham gia các CLB của công ty: Bóng đá, Bi lắc, Âm nhạc, Tiếng Anh, Truyền thông,...

Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe, milo,...

Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.