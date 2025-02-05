Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa T6 - 08 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai:

Thiết kế và triển khai các hệ thống CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment).

Xây dựng và duy trì các công cụ tự động hóa và script để tối ưu hóa các quy trình.

Quản lý và duy trì hệ thống server, đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

Quản lý và giám sát:

Giám sát hiệu suất và bảo mật của hệ thống, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.

Phân tích, khắc phục sự cố, và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Hợp tác và tích hợp:

Hợp tác chặt chẽ với các đội phát triển phần mềm, kiểm thử và vận hành để đảm bảo việc triển khai hệ thống trơn tru.

Tích hợp các công nghệ mới nhất vào hệ thống hiện có để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

Quản lý dự án và tài liệu hóa:

Lập kế hoạch và quản lý các dự án DevOps, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật liên quan đến các hệ thống và quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm và kiến thức:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc các vị trí tương tự.

Kiến thức vững về các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab, hoặc CircleCI.

Kinh nghiệm với các nền tảng đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ quản lý cấu hình như Ansible, Puppet, hoặc Chef.

Kỹ năng viết script bằng các ngôn ngữ như Python, Bash, hoặc PowerShell.

Hiểu biết về các công nghệ container như Docker, Kubernetes.

Kỹ năng mềm:

Khả năng làm việc nhóm tốt và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần NewCA Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển nghề nghiệp - Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực DevOps và an toàn thông tin.

Phát triển nghề nghiệp

Đào tạo và Phát triển - Tiếp cận các chương trình đào tạo, chứng chỉ và hội nghị để nâng cao kỹ năng và kiến thức của bạn.

Đào tạo và Phát triển

Môi trường hợp tác - Làm việc trong môi trường làm việc nhóm hỗ trợ và hợp tác với các chuyên gia an ninh giàu kinh nghiệm.

Môi trường hợp tác

Lương thưởng cạnh tranh - Mức lương và chế độ phúc lợi cạnh tranh, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ có lương.

Lương thưởng cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NewCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin