Tuyển DevOps Engineer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

● Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực DevOps, DevSecOps, DataOps, MLOps, AIOps,… làm lợi cho đơn vị.

● Triển khai, nâng cấp và maintain các luồng CICD, các hệ thống giám sát, log tập trung, xác thực tập trung, phân quyền tập trung, quản lý sản xuất phần mềm, API Gateway,… trên hạ tầng On-Premise và Private Cloud cho các dự án Big Data, Web Service, Mobile App,…

● Quản trị, quy hoạch, vận hành, triển khai ảo hóa (VM, Docker, K8S,…) trên hạ tầng On-Premise và Private Cloud.

● Tham gia tổ chức, lên nội dung bài giảng và đào tạo chuyên môn cho các nhân sự tại đơn vị.

● Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng, Điện tử Viễn thông hoặc liên quan.

● Làm việc thành thạo trên các hệ điều hành Linux (CentOS, Ubuntu,…)

● Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình như Java, Scala, Groovy, Pythons,…

● Có kinh nghiệm triển khai ảo hóa (VM, Docker, K8S,…) trên hạ tầng On-Premise và Private Cloud.

● Có hiểu biết cơ bản về CICD, kiến trúc phần mềm, triển khai phần mềm và có kinh nghiệm triển khai luồng CICD với các công cụ như Gitlab, Gitlab CI, Jenkins, Airflow, ArgoCD, FluxCD,…

● Có kinh nghiệm triển khai Infrastructure as Code với các công cụ như Terraform, Ansible, K8S,…

● Có khả năng sử dụng, tích hợp và triển khai các hệ thống giám sát với các công cụ như Prometheus, Grafana, Alert Manager, Thanos, Loki, Zabbix, Netdata,…

● Có kinh nghiệm sử dụng, tích hợp và triển khai các hệ thống log tập trung với các công cụ như stack ELK, Fluentd, Kafka, ClickHouse, StarRocks,…

● Có khả năng phân tích, trích xuất lỗi thông qua log hệ thống.

● Có hiểu biết cơ bản về kiểm thử phần mềm và có kinh nghiệm làm việc với các công cụ kiểm thử và kiểm soát chất lượng source code như Junit, Selenium, Jmeter, SonarQube, OWASP (ZAP, Dependencies Check,…)

● Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý sản xuất phần mềm như Git, Jira, Confluent, OnlyOffice,…

● Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MariaDB, PostgreSQL, Oracle,… và có khả năng sử dụng SQL cơ bản.

● Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

● TOEIC >= 550 hoặc tương đương.

● Có các chứng chỉ về System Admin, Network, ATTT, K8S (LFCS, CCNA, CCNP, CompTIA Security+, CEH, CISSP, CKAD, CKA, CKS,…) là lợi thế.

● Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

● Chế độ Thu nhập hấp dẫn và tăng theo năng lực, kinh nghiệm

● Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

● Được khơi gợi cảm hứng làm việc với văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

● Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày.

● Thưởng thức bữa trưa tại Tập đoàn, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

● Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building

● Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV và người thân với trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

