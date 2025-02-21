Tuyển DevOps Engineer FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT Software Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
FPT Software Pro Company

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại FPT Software Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

CI/CD
Infrastructure as Code (IaC)
Microservices
Agile/Scrum

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
DevOps Fundamental
-Quản lý mã nguồn: Git
-Quản lý mã nguồn:
-Container & Orchestration: Docker, Kubernetes (K8S)
-Container & Orchestration:
-CI/CD Pipelines: Gitlab-CI, Jenkins
-CI/CD Pipelines:
-Monitoring & Logging: ELK Stack, Grafana, Prometheus
-Monitoring & Logging:
-Public Cloud:
Scrum/Agile
Ưu tiên
AWS SysOps, DevOps, Azure DevOps…
Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Cơ hội thăng tiến
môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo
Được đào tạo bài bản
Tham gia dự án lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software Pro Company

FPT Software Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

