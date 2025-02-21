Tuyển DevOps Engineer FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại FPT Software Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
CI/CD
Infrastructure as Code (IaC)
Microservices
Agile/Scrum
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
DevOps Fundamental
-Quản lý mã nguồn: Git
-Quản lý mã nguồn:
-Container & Orchestration: Docker, Kubernetes (K8S)
-Container & Orchestration:
-CI/CD Pipelines: Gitlab-CI, Jenkins
-CI/CD Pipelines:
-Monitoring & Logging: ELK Stack, Grafana, Prometheus
-Monitoring & Logging:
-Public Cloud:
Scrum/Agile
Ưu tiên
AWS SysOps, DevOps, Azure DevOps…
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Cơ hội thăng tiến
môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo
Được đào tạo bài bản
Tham gia dự án lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
