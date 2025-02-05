Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
- Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành toàn bộ cơ sở hạ tầng bao gồm toàn bộ các cloud services và server.
Xây dựng chiến lược và triển khai các biện pháp bảo mật thông tin
Phát triển và triển khai các script và công cụ tự động giám sát, cảnh báo và quản trị các ứng dụng trên nền tảng cloud, đảm bảo phát hiện và phản hồi sớm các vấn đề về hệ thống và ứng dụng để đảm bảo tính sẵn sàng cao, tối ưu hiệu suất và chi phí
Làm hệ thống monitor, giám sát
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ cloud như AWS, Azure v.v...
Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến các giao thức kết nối mạng và các cơ chế bảo mật
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát và cảnh báo (ví dụ: Opentelemetry, Grafana và EFK stack (Elastic Search - Fluentd - Kibana))
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương thứ 13 tùy theo thời gian làm việc tương ứng.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...)
Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :
Trợ cấp đi lại
Trợ cấp ăn trưa
Du lịch hằng năm trong, ngoài nước
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
