Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Hà Nội Ford, 311 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống on-prem với nền tảng ảo hóa VMware kết hợp với Cloud Platform

Thiết kế, triển khai và quản lý kiến trúc hệ thống trên nền Kubernetes, Docker, đảm bảo hiệu suất và độ ổn định cao cho các ứng dụng chạy trong môi trường container.

Triển khai và quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, bao gồm tối ưu hóa hiệu năng, replicate, triển khai các giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Triển khai, vận hành, tối ưu các hệ thống Load Balancer, Webserver sử dụng HaProxy, Nginx, PHP...

Tham gia nâng cấp, vận hành hệ thống mạng, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn bảo mật.

Thiết lập, vận hành và tối ưu hóa các CI/CD pipeline, sử dụng các công nghệ như GitLab-CI, Argo CD, Jenkins-Ansible để tự động hóa quy trình triển khai và vận hành hệ thống.

Phát triển việc tự động hóa hạ tầng bằng Terraform, Helm Charts, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc triển khai trên on-prem và các Cloud Platform

Triển khai, vận hành các hệ thống Logs, Giám sát và cảnh báo chủ động, bao gồm ECK (Elastic Cloud on Kubernetes), Prometheus&Grafana

Phối hợp làm việc chặt chẽ với các đối tác và nhóm kỹ thuật liên quan, triển khai các giải pháp và hệ thống theo yêu cầu, đảm bảo hạ tầng và hệ thống đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực System/DevOps, đã có kinh nghiệm tham gia vận hành hệ thống lớn là một lợi thế

Kiến thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống ảo hóa VMware và quản trị hạ tầng on-prem.

Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống trên nền Kubernetes, Docker.

Kiến thức chuyên sâu về việc vận hành các hệ thống Webserver, Proxy-Load Balancer sử dụng HaProxy, Nginx, PHP-FPM

Kiến thức và Kinh nghiệm vận hành đối với các công nghệ và công cụ DevOps, có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành, tối ưu hóa pipelines CI/CD với GitLab-CI, ArgoCD, Jenkins, và Ansible...

Kinh nghiệm triển khai và vận hành các hệ thống giám sát và cảnh báo chủ động ECK, Prometheus, và Grafana.

Thành thạo trong quản trị và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu MySQL.

Kiến thức về networking và bảo mật mạng, kinh nghiệm vận hành các thiết bị mạng như firewall.

Kinh nghiệm sử dụng Terraform, quản lý hạ tầng dưới dạng Infrastructure as Code

Kinh nghiệm sử dụng Helm charts để triển khai ứng dụng trên Kubernetes.

Hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với các Cloud Platform là một lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai 1 số giải pháp bảo mật hệ thống, hiểu biết về việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật là một lợi thế.

Kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Kafka, Redis, Hashicorp Vault là một lợi thế.

Kỹ năng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, cùng với khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Review lương 1 năm một lần, không giới hạn theo năng lực

Thưởng năng suất, thưởng lợi nhuận

Được đào tạo và phát triển trên những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất

Được làm việc với dự án có quy mô lớn, xử lý lượng dữ liệu và traffic lớn

Được bảo vệ sức khoẻ với các chính sách: Khám tầm soát ung thư định kỳ hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu uy tín, Mua bảo hiểm Phi nhân thọ cho nhân viên

2 ngày WFH/tháng; ít nhất 12 ngày nghỉ phép và 1 ngày nghỉ Birthday relax có lương

Được trải nghiệm dịch vụ 5 sao ít nhất 2 lần/năm

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động

Được tham gia các CLB sở thích: Bóng đá, Nhảy hiện đại,.. do công ty tài trợ chi phí 100%

Định hướng lên Leader sau 3 tháng

Phỏng vấn và đi làm sau tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

