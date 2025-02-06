Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3 USD

Mức lương 2,000 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D12 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 2,000 - 3 USD

Thiết kế, triển khai và duy trì hạ tầng phần mềm, phần cứng, đảm bảo hệ thống ổn định và hiệu suất cao.

Sử dụng CI/CD để triển khai dịch vụ trên Docker/Kubernetes, tối ưu quá trình DevOps và hệ thống giao dịch.

Vận hành, quản trị máy chủ vật lý, ảo hóa, private cloud và các dịch vụ trên AWS, Google Cloud.

Phối hợp với đội phát triển, vận hành để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý sự cố.

Bảo trì hệ thống, mạng, bảo mật, hạ tầng và quy trình CI/CD.

Nghiên cứu công nghệ mới, tối ưu giải pháp triển khai.

Ngôn ngữ lập trình: Golang.

Với Mức Lương 2,000 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, viễn thông, Điện tử viễn thông, toán tin,...

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương

Kinh nghiệm triển khai CI/CD

Kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng phức tạp và tự động hóa cao

Triển khai DevOps: Cơ sở hạ tầng, xây dựng tự động hóa, quy trình CI/CD, giám sát...

Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống thuộc domain Blockchain, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Cloud Computing

Ưu tiên ứng viên am hiểu về ATTT

Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (upto - 2500 USD)

Thưởng theo hiệu quả công việc + ESOP công ty

Môi trường đồng nghiệp tốt, cởi mở, năng động, hỗ trợ đồng đội cùng phát triển.

Văn hoá startup tập trung vào sản phẩm và khách hàng, song song với phát triển năng lực team và cá nhân

Cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng tại một trong các startup đang phát triển nhanh nhất VN

Chế độ BH sức khỏe do công ty chi trả + hỗ trợ mua ưu đãi không giới hạn số lượng cho người thân

BHXH và nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Flexible thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Hoạt động Teambuilding 3 tháng/lần;

Được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhất ( Macbook, Mac Mini,...) phục vụ công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM

