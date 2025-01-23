Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng IT dựa trên các nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) hoặc onprem

Xây dựng và duy trì các kịch bản tự động hóa (CI/CD pipelines) để giảm thờ gian triển khai ứng dụng.

Thiết kế kiến trúc, tối ưu hóa hệ thống xử lý dữ liệu:

+ Queue: Redis, Kafka,..

+ Database: Postgres, mongo, mssql, mysql, ...

+ Logs: Logstash, Fluentbit, Fluentd, ...

+ SIEM/SOAR: ...

Phối hợp với đội ngũ bảo mật để xây dựng các sản phẩm/giải pháp bảo mật mới trên môi trường Cloud

Vận hành các hệ thống, phát triển và duy trì tài liệu thiết kế và xử lý sự cố.

R&D các công cụ, phải pháp cho dự án và phục vụ công việc nội bộ.

Tham gia audit các hệ thống của các nhóm triển khai.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT, ATTT, ĐTVT hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành ảo hóa, docker, kubernetes.

Có kiến thức lập trình: Python, Bash script, ...

Có kinh nghiệm IaC: Terraform, Assible, Chef,

Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành hệ thống Cloud

Am hiểu và có kinh nghiệm các hệ thống thu thập nhật ký Container Orchestration.

Có kiến thức về hệ thống hạ tầng kiến trúc Cloud: AWS, Azure, GCP, ...

Có kiến thức về secure (Là một lợi thế)

Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo Level

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh ( Gói thu nhập 14-15 tháng lương)

Môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách và cơ hội. Được tham gia các case sự cố thực tế, đối mặt với các kẻ tấn công/nhóm tấn công thực tế với các kỹ thuật tinh vi, phức tạp.

Cộng tác và làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mạng, từ đó nhanh chóng được học hỏi, tiếp cận để hoàn thiện những kỹ năng để trở thành chuyên gia trong tương lai.

Review thu nhập 6 tháng/lần

Được hỗ trợ đào tạo và tài trợ tham gia các khóa học chuyên sâu về an ninh mạng, thi chứng chi quốc tế.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cấp cao PTI

Các hoạt động văn hóa đa dạng: Câu lạc bộ thể thao, Team building, Du lịch hằng năm

