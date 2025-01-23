Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng IT dựa trên các nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) hoặc onprem
Xây dựng và duy trì các kịch bản tự động hóa (CI/CD pipelines) để giảm thờ gian triển khai ứng dụng.
Thiết kế kiến trúc, tối ưu hóa hệ thống xử lý dữ liệu:
+ Queue: Redis, Kafka,..
+ Database: Postgres, mongo, mssql, mysql, ...
+ Logs: Logstash, Fluentbit, Fluentd, ...
+ SIEM/SOAR: ...
Phối hợp với đội ngũ bảo mật để xây dựng các sản phẩm/giải pháp bảo mật mới trên môi trường Cloud
Vận hành các hệ thống, phát triển và duy trì tài liệu thiết kế và xử lý sự cố.
R&D các công cụ, phải pháp cho dự án và phục vụ công việc nội bộ.
Tham gia audit các hệ thống của các nhóm triển khai.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành CNTT, ATTT, ĐTVT hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành ảo hóa, docker, kubernetes.
Có kiến thức lập trình: Python, Bash script, ...
Có kinh nghiệm IaC: Terraform, Assible, Chef,
Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành hệ thống Cloud
Am hiểu và có kinh nghiệm các hệ thống thu thập nhật ký Container Orchestration.
Có kiến thức về hệ thống hạ tầng kiến trúc Cloud: AWS, Azure, GCP, ...
Có kiến thức về secure (Là một lợi thế)
Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo Level
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh ( Gói thu nhập 14-15 tháng lương)
Môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách và cơ hội. Được tham gia các case sự cố thực tế, đối mặt với các kẻ tấn công/nhóm tấn công thực tế với các kỹ thuật tinh vi, phức tạp.
Cộng tác và làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành An ninh mạng, từ đó nhanh chóng được học hỏi, tiếp cận để hoàn thiện những kỹ năng để trở thành chuyên gia trong tương lai.
Review thu nhập 6 tháng/lần
Được hỗ trợ đào tạo và tài trợ tham gia các khóa học chuyên sâu về an ninh mạng, thi chứng chi quốc tế.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cấp cao PTI
Các hoạt động văn hóa đa dạng: Câu lạc bộ thể thao, Team building, Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 6Th Element Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

