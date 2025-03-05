Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
DevOps Engineer

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo. On

job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính. Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google. Được khuyến khích thử nghiệm, trải nghiệm các công nghệ mới và thiết lập theo cách riêng của bạn. CloudAZ là một trong các đối tác chiến lược và là đối tác cao cấp nhất của Google và AWS, bạn sẽ nhận được các tư vấn, hỗ trợ chuyên mô, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý, vận hành và tối ưu hệ thống hạ tầng trên AWS & Google Cloud theo tiêu chuẩn best practices của nhà cung cấp.
AWS & Google Cloud
Xây dựng và duy trì CI/CD pipelines, đảm bảo quá trình triển khai tự động, hiệu quả và bảo mật.
CI/CD pipelines
Triển khai và quản lý Infrastructure as Code (IaC) bằng Terraform, CloudFormation hoặc tương đương.
Infrastructure as Code (IaC)
Giám sát, logging, alerting trên các hệ thống cloud, tối ưu hiệu suất và khả năng mở rộng.
Hỗ trợ các team phát triển trong việc tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật và chi phí vận hành cloud.
Quản lý sự cố, phân tích root cause và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống.
Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, tham gia các cuộc họp kỹ thuật bằng tiếng Anh.
tiếng Anh

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4+ năm kinh nghiệm DevOps với AWS & Google Cloud.
4+ năm kinh nghiệm DevOps
Thành thạo kubernetes (EKS/GKE), Docker, container orchestration.
kubernetes (EKS/GKE)
Kinh nghiệm triển khai CI/CD bằng GitHub Actions, GitLab CI/CD hoặc tương đương.
CI/CD
Am hiểu về Infrastructure as Code (IaC): Terraform, CloudFormation.
Infrastructure as Code (IaC)
Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát Prometheus, Grafana, CloudWatch, Stackdriver.
Prometheus, Grafana, CloudWatch, Stackdriver
Thành thạo scripting Bash/Python để tự động hóa tác vụ.
Bash/Python
Hiểu biết về bảo mật cloud (IAM, VPC, WAF, security groups…).
bảo mật cloud
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy để làm việc với khách hàng quốc tế.
tiếng Anh trôi chảy
Ưu tiên:
Có chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer hoặc Google Cloud Professional DevOps Engineer.
AWS Certified DevOps Engineer
Google Cloud Professional DevOps Engineer
Kinh nghiệm quản lý multi-cloud hoặc hybrid cloud environments.
Hiểu biết về FinOps, tối ưu chi phí trên AWS/GCP.
Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc Toeic (>650 điểm)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

