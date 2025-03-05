Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo. On - job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính. Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google. Được khuyến khích thử nghiệm, trải nghiệm các công nghệ mới và thiết lập theo cách riêng của bạn. CloudAZ là một trong các đối tác chiến lược và là đối tác cao cấp nhất của Google và AWS, bạn sẽ nhận được các tư vấn, hỗ trợ chuyên mô, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý, vận hành và tối ưu hệ thống hạ tầng trên AWS & Google Cloud theo tiêu chuẩn best practices của nhà cung cấp.

Xây dựng và duy trì CI/CD pipelines, đảm bảo quá trình triển khai tự động, hiệu quả và bảo mật.

Triển khai và quản lý Infrastructure as Code (IaC) bằng Terraform, CloudFormation hoặc tương đương.

Giám sát, logging, alerting trên các hệ thống cloud, tối ưu hiệu suất và khả năng mở rộng.

Hỗ trợ các team phát triển trong việc tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật và chi phí vận hành cloud.

Quản lý sự cố, phân tích root cause và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống.

Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, tham gia các cuộc họp kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4+ năm kinh nghiệm DevOps với AWS & Google Cloud.

Thành thạo kubernetes (EKS/GKE), Docker, container orchestration.

Kinh nghiệm triển khai CI/CD bằng GitHub Actions, GitLab CI/CD hoặc tương đương.

Am hiểu về Infrastructure as Code (IaC): Terraform, CloudFormation.

Có kinh nghiệm với các hệ thống giám sát Prometheus, Grafana, CloudWatch, Stackdriver.

Thành thạo scripting Bash/Python để tự động hóa tác vụ.

Hiểu biết về bảo mật cloud (IAM, VPC, WAF, security groups…).

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy để làm việc với khách hàng quốc tế.

Ưu tiên:

Có chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer hoặc Google Cloud Professional DevOps Engineer.

Kinh nghiệm quản lý multi-cloud hoặc hybrid cloud environments.

Hiểu biết về FinOps, tối ưu chi phí trên AWS/GCP.

Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc Toeic (>650 điểm)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

