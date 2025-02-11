Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao;
Sử dụng CI/CD triển khai dịch vụ, phần mềm trên nền tảng Docker/Containerd/Kubernetes/VM;
Liên tục nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến quy trình DevOps nói riêng và các hệ thống giao dịch tại công ty nói chung;
Tham gia vào quá trình thiết kế, vận hành, quản trị các hệ thống máy chủ vật lý, ảo hóa, privite Cloud. (Vmware/Local Cloud);
Tham gia xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống Observability (Monitoring, Logging, Tracing) chủ động cho toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm của công ty;
Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh;
Lập tài liệu cho các công việc liên quan đến quá trình triển khai.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương;
Kinh nghiệm triển khai CI/CD, sử dụng các công cụ như Jenkins, GitlabCI hoặc ArgoCD;
Kinh nghiệm triển khai K8S với Rancher, Kubeadm;
Có kinh nghiệm làm việc trên các môi trường: Windows Server/Linux/Hyper-V/VMware vSphere;
Thành thạo các dịch vụ Web Server (nginx, apache, ...), Database (Redis, Postgres, Oracle), Load Balancer (Nginx, MetaLB, Haproxy), Caching (CDN, Redis, ...), Message Queue (MQTT), ...;
Có kinh nghiệm với hệ thống giám sát tập trung (Solarwinds, Zabbix, Grafana, Prometheus...), hệ thống thu thập log tập trung (Splunk, Graylog...), hoặc các giải pháp / sản phẩm tương đương;
Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh;
Có khả năng tư duy và phân tích công việc tốt, học hỏi nhanh;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc;
Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển bản thân
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Chế độ đãi ngộ
Mức lương: Thương lượng + Phụ cấp + Thưởng dự án
Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.
Hưởng 13 đến 15 tháng lương/năm.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty...
Phụ cấp trang phục hàng năm;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định
Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;
Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
Đời sống tinh thần phong phú
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;
Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Phương Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

