Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ Shop Drawing.

• Tính toán, lập biện pháp thi công các hạng mục công trình.

• Lập tiến độ thi công các hạng mục công trình.

• Tính toán khối lượng thanh toán với chủ đầu tư / thầu phụ.

• Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

• Quản lý, giám sát công trình, kiểm tra chất lượng.

• Có thể đi công tác ngoại tỉnh trong ngày.

• Các công việc khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng, chấp nhận sinh viên mới ra trường

• Năng động, sáng tạo, hòa đồng và chịu học hỏi.

• Chịu được cường độ công việc cao.

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

• Có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng,

• Thật thà, trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

