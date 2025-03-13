Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ Shop Drawing.
• Tính toán, lập biện pháp thi công các hạng mục công trình.
• Lập tiến độ thi công các hạng mục công trình.
• Tính toán khối lượng thanh toán với chủ đầu tư / thầu phụ.
• Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.
• Quản lý, giám sát công trình, kiểm tra chất lượng.
• Có thể đi công tác ngoại tỉnh trong ngày.
• Các công việc khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng, chấp nhận sinh viên mới ra trường
• Năng động, sáng tạo, hòa đồng và chịu học hỏi.
• Chịu được cường độ công việc cao.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
• Có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng,
• Thật thà, trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.
• Năng động, sáng tạo, hòa đồng và chịu học hỏi.
• Chịu được cường độ công việc cao.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
• Có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng,
• Thật thà, trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NAM GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI