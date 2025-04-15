Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kỹ sư Thiết bị mạng viễn thông và công nghệ thông tin.

- Mức lương 10-15tr ++ tùy năng lực + Phụ cấp.

Mô tả công việc:

- Vui lòng tham khảo dải sản phẩm thiết bị và phụ kiện viễn thông của Công ty tại trang web của Công ty

- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị và phụ kiện phục vụ ngành viễn thông (Datasheet, Usemanual, Driver, Software).

- Tham gia hoàn thiện hồ sơ báo giá, hồ sơ thầu: (so sánh sản phầm, báo giá, tài liệu đáp ứng kỹ thuật, hàng mẫu…)

- Kiểm tra test thiết bị, demo giải pháp, training sản phẩm cho khách hàng. Xây dựng BOM báo giá cho khách hàng

- Kiểm tra hàng trước khi nhập kho, xuất bán

- Hỗ trợ sản xuất (máy móc, trang thiết bị…)

- IT nội bộ: quản trị hệ thống mạng, điện nước, máy tính …của công ty

- Quản trị website, SEO website, hosting, mail server, mạng nội bộ

- Các công việc phát sinh khác

Quyền lợi:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

-Nam, trẻ trung nhanh nhẹn

- Thành thạo làm hồ sơ thầu phần đáp ứng kỹ thuật.

- Quản lý sắp xếp và giải quyết tất cả các vấn đề khác liên quan đến Kỹ Thuật

- Có khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm

Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link Thì Được Hưởng Những Gì

Yêu cầu công việc:

-Nam, trẻ trung nhanh nhẹn

- Thành thạo làm hồ sơ thầu phần đáp ứng kỹ thuật.

- Quản lý sắp xếp và giải quyết tất cả các vấn đề khác liên quan đến Kỹ Thuật

- Có khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm

Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm, Bưu chính viễn thông

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin