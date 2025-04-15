Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
- Hà Nội:
- 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Kỹ sư Thiết bị mạng viễn thông và công nghệ thông tin.
- Mức lương 10-15tr ++ tùy năng lực + Phụ cấp.
Mô tả công việc:
- Vui lòng tham khảo dải sản phẩm thiết bị và phụ kiện viễn thông của Công ty tại trang web của Công ty
- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị và phụ kiện phục vụ ngành viễn thông (Datasheet, Usemanual, Driver, Software).
- Tham gia hoàn thiện hồ sơ báo giá, hồ sơ thầu: (so sánh sản phầm, báo giá, tài liệu đáp ứng kỹ thuật, hàng mẫu…)
- Kiểm tra test thiết bị, demo giải pháp, training sản phẩm cho khách hàng. Xây dựng BOM báo giá cho khách hàng
- Kiểm tra hàng trước khi nhập kho, xuất bán
- Hỗ trợ sản xuất (máy móc, trang thiết bị…)
- IT nội bộ: quản trị hệ thống mạng, điện nước, máy tính …của công ty
- Quản trị website, SEO website, hosting, mail server, mạng nội bộ
- Các công việc phát sinh khác
Quyền lợi:
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam, trẻ trung nhanh nhẹn
- Thành thạo làm hồ sơ thầu phần đáp ứng kỹ thuật.
- Quản lý sắp xếp và giải quyết tất cả các vấn đề khác liên quan đến Kỹ Thuật
- Có khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm
Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm, Bưu chính viễn thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
