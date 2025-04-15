Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kỹ sư Thiết bị mạng viễn thông và công nghệ thông tin.
- Mức lương 10-15tr ++ tùy năng lực + Phụ cấp.
Mô tả công việc:
- Vui lòng tham khảo dải sản phẩm thiết bị và phụ kiện viễn thông của Công ty tại trang web của Công ty
- Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị và phụ kiện phục vụ ngành viễn thông (Datasheet, Usemanual, Driver, Software).
- Tham gia hoàn thiện hồ sơ báo giá, hồ sơ thầu: (so sánh sản phầm, báo giá, tài liệu đáp ứng kỹ thuật, hàng mẫu…)
- Kiểm tra test thiết bị, demo giải pháp, training sản phẩm cho khách hàng. Xây dựng BOM báo giá cho khách hàng
- Kiểm tra hàng trước khi nhập kho, xuất bán
- Hỗ trợ sản xuất (máy móc, trang thiết bị…)
- IT nội bộ: quản trị hệ thống mạng, điện nước, máy tính …của công ty
- Quản trị website, SEO website, hosting, mail server, mạng nội bộ
- Các công việc phát sinh khác
Quyền lợi:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
-Nam, trẻ trung nhanh nhẹn
- Thành thạo làm hồ sơ thầu phần đáp ứng kỹ thuật.
- Quản lý sắp xếp và giải quyết tất cả các vấn đề khác liên quan đến Kỹ Thuật
- Có khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm

Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm, Bưu chính viễn thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 122 Ngõ 34 Hoàng Cầu-P Ô Chợ Dừa ,Q Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

