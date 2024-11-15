Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Kỹ sư xây dựng

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Khảo sát mặt bằng thi công, lập bản vẽ & kế hoạch
Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng công trường.
Giám sát công việc theo tính hệ thống và an toàn trên công trường.
Hỗ trợ Chủ đầu tư sử dụng các thiết bị & kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu.
Phối hợp hồ sơ nghiệm thu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.
Bóc tách khối lượng thi công, lập dự trù vật tư, thiết bị thi công, lập bảng chi tiết/ bảng kê khối lượng cho công trường.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 25 đến 35.
Đại học / Chuyên ngành kỹ sư xây dựng 01 năm kinh nghiệm trở lên Yêu cầu Autocad, Ms Office, Revit và các phần mềm thiết kế ứng dụng.
Ngoại ngữ: Anh Văn (đọc-hiểu tài liệu & thuyết trình).
Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh, Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến.
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Lương tháng 13
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

