Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Vietseiko làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai., Huyện Long Thành

Kỹ sư xây dựng

1. Lập phương án thiết kế tổ chức thi công và các hồ sơ thi công có liên quan;

2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình triển khai thi công dự án, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công và đảm bảo nguồn thông tin kỹ thuật được thông suốt.

3. Chịu trách nhiệm tổ chức, tổng hợp kịp thời số liệu thi công trong quá trình thực hiện dự án;

4. Lập kế hoạch thi công dự án và tiến hành giám sát theo dõi , giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi công và báo cáo kịp thời;

5. Tổ chức thẩm duyệthồ sơ thiết kế, bản vẽ, tổ chức cho kỹ sư thống kê, lập kế hoạch nhu cầu về bản vẽ thi công, thay đổi thiết kế và các khối lượng công trình.

6. Tổ chức và tham gia đo đạc nghiệm thu hoàn công dự án; tổng hợp , sắp xếp ,lập tất cả hồ sơ hoàn công

7. Tổ chức thông báo dự án về thiết bị đặc biệt, đường ống áp lực, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, v.v., phối hợp kiểm tra lập các hồ sơ .



1. Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng.

2. Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trở lên ở vị trí tương đương , có kinh nghiệm làm Giám đốc xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Chỉ huy trưởng công trình, v.v. sẽ được ưu tiên.

2. Am hiểu các quy định pháp luật Việt Nam

3. Có khả năng làm việc độc lập thiết lập biện pháp tổ chức thi công và kế hoạch thi công , có tổ chức độc lập và có năng lực quản lý dự án thi công quy mô lớn .

4. Am hiểu quy trình thi công và các kỹ thuật công trình liên quan

5. Có năng lực quản lý xung đột và khủng hoảng.

6. Kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian.

Tại Công Ty TNHH Vietseiko Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường

- Lương tháng 13; Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

