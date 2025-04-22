Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, giám sát tiến độ và chất lượng thi công ngoài công trường.

Học cách đọc bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng vật tư.

Hỗ trợ ghi nhận nhật ký thi công, lập báo cáo hiện trường.

Chụp ảnh, lập hồ sơ nghiệm thu, lưu trữ hồ sơ hoàn công.

Theo dõi nhà thầu phụ, công nhân, thiết bị thi công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ.

Tìm hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động tại công trường.

Tham gia các buổi họp công trình, học cách xử lý tình huống thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, có kiến thức về các chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan.

Kiến thức cơ bản về xây dựng, vật liệu và các quy định an toàn công trình.

Có khả năng sử dụng phần mềm AutoCAD, Revit là một lợi thế.

Có tinh thần làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc.

Có thể làm việc trực tiếp tại Dự án (Trao đổi trực tiếp khi Phỏng vấn).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương thực tập.

Được đào tạo chuyên môn & bản thân khi thực tập tại Công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc quốc tế thân thiện & chuyên nghiệp.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty.

Hỗ trợ đóng dấu mộc và báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin